Balotelli ripensa alla Nazionale: "Se Mancini mi chiamasse, tornerei a piedi"

Mario Balotelli di nuovo in Nazionale? L’attaccante in Turchia sta ritrovando la sua vena realizzativa e il suo nome è tornato in auge dopo le difficoltà offensive azzurre. Seppur l’ipotesi sembri remota, Mario ci crede.

In una live Twitch con ‘OCW Sports’, l’attaccante dell’Adana Demirspor, 5 goal in Süper Lig, ha affermato di sperare ancora in una chiamata.

“Ora mi sento bene dopo gli ultimi 2 anni e mezzo. Sono pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno, andrei a piedi dalla Turchia pur di essere chiamato a marzo. Con Mancini ho un ottimo rapporto, l’ho sempre avuto. Lui mi ha detto con chiarezza quello che vuole da me per tornare in azzurro. Se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?”

L'articolo prosegue qui sotto

Balotelli ha anche raccontato alcuni retroscena sui suoi recenti trasferimenti, prima di raggiungere la Turchia e ritrovare qualche rete in più.

“Con Nizza e Marsiglia era andata bene. A Brescia c’era un presidente particolare, a Monza ho iniziato tardi. Non rifarei quelle scelte. Due anni e mezzo fa, dopo il Marsiglia, potevo andare in Cina: ho chiesto a Mancini cosa ne pensasse, mi ha fatto capire che non sarebbe stata una scelta corretta. Così sono andato al Brescia”.