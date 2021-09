Balotelli show e polemica: 2 goal e l'esultanza mostrando la testa all'allenatore avversario

Mario Balotelli torna ad essere protagonista, dentro e fuori dal campo. L'attaccante italiano ha vissuto una serata pazza, con due reti e un'esultanza polemica rivolta all'allenatore avversario nel corso della sfida tra il Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella, e il Besiktas.

Durante il match, valido per il sesto turno del campionato turco e terminato sul risultato di 3-3, dopo il goal del momentaneo 2-3 Balotelli si è diretto verso la panchina avversaria e ha mostrato la testa con un gesto eloquente nei confronti di Sergen Yalcin, tecnico del Besiktas. Il riferimento è alle critiche nell'estate 2011 dell'allenatore avversario, che durante l'esperienza sulla panchina dei Los Angeles Galaxy affrontò il Manchester City del classe 1990 e di Roberto Mancini e dopo il tentativo dell'attaccante italiano rilasciò alcune dichiarazioni proprio contro l'ex Inter e Milan:

Balotelli era finito nel mirino del Besiktas nella passata stagione, ma lo stesso Yalcin ha confessato di aver posto il veto sull'arrivo dell'attaccante italiano:

"Non volevo Mario Balotelli. Quando compri un attaccante per il Beşiktaş non devono esserci dubbi. Non ha giocato molto negli ultimi 3-4 anni, anche se non ha avuto infortuni; ha qualità ma non l'ho trovato adatto per noi".