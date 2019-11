Balotelli in MLS? Arriva l'invito: "Per favore Mario, vieni qui"

I media della MLS provano a sedurre Mario Balotelli: "La Serie A non è il posto dove vuoi stare. Abbiamo bisogno di te per il soccer".

"Per favore Mario, per favore, vieni nella Major League Soccer. La non è il posto dove vuoi stare".

Dopo gli ultimi episodi, tra , i problemi con Grosso e le sparate di Cellino, per Mario Balotelli si torna a parlare di un possibile addio all' . E se la carriera dell'attaccante del proseguisse in ?

L'invito, intanto, c'è. E arriva direttamente da ExtraTime, il podcast ufficiale della lega statunitense, che sul proprio canale YouTube e sul proprio sito ufficiale hanno pubblicato una vera e propria preghiera nei confronti di Balotelli, affinché il centravanti italiano prenda in seria considerazione l'ipotesi di lasciare l'Italia e coronare un sogno a stelle e strisce.

"Mario Balotelli dovrebbe venire in Major League Soccer. Se stai ascoltando o guardando, Mario, fai sì che ciò accada a gennaio".

Alcuni suggerimenti? La neonata Miami di David Beckham oppure i Los Angeles Galaxy, da poco orfani di Zlatan Ibrahimovic, entrambe considerate "scelte sexy". Ma anche il FC, vice-campione in carica dopo aver perso la finale contro Seattle. Oltre ai , che nel 2020 saranno guidati da Thierry Henry.

"Onestamente, non importa. Abbiamo bisogno di Mario per il soccer".

Un invito che potrebbe smuovere Balotelli, il cui addio già a gennaio al Brescia pare non essere un'ipotesi così inverosimile. In Europa, il club accostato con maggiore insistenza all'ex rossonero è il . Ma, ora, occhio anche alla MLS.