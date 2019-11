Balotelli torna a farsi sentire su Instagram: "Lasciateli parlare"

Escluso dalla gara con la Roma, Mario Balotelli reagisce su Instagram: "Tornerò presto". E poi incoraggia i compagni in campo all'Olimpico.

Ancora una volta, l'uomo del momento è lui: Mario Balotelli. E, ancora una volta, in senso negativo. Anche se, pochi giorni dopo la cacciata dall'allenamento da parte di Fabio Grosso, l'attaccante del è tornato a farsi sentire.

Balotelli lo ha fatto tramite il proprio profilo Instagram, pubblicando un paio di storie nelle quali ha provato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche. Scagliandosi, nel frattempo, contro chi lo ha nuovamente collocato in prima pagina dopo l'episodio accaduto negli scorsi giorni.

"In fase di recupero! Tornerò presto, per il momento lasciateli parlare".

Così si è espresso Balotelli in una storia in cui lo si vede disteso sul lettino del massaggiatore. Come a sottintendere che, dietro alla sua esclusione dalla lista dei convocati per la gara contro la , potrebbero esserci anche motivazioni di tipo fisico.

In una storia successiva, Balotelli ha invece incoraggiato i propri compagni, in campo sotto la pioggia dell'Olimpico a caccia di una vera e propria impresa. Con la speranza di riavere Mario a disposizione da sabato prossimo, dal derby contro l' .