Balotelli cerca ancora squadra: si allena da solo in palestra

Dalle stelle alle stalle si potrebbe dire: Mario Balotelli ormai dall'estate è senza squadra. Mostra un suo video d'allenamento solitario in palestra.

Alzi il dito chi pensava, dieci anni fa, che la carriera di Mario Balotelli potesse essere a questo punto all'età di 30 anni appena compiuti. Dieci anni fa, appunto, era l'astro nascente del calcio italiano e mondiale. Oggi, invece, è svincolato e nessuno sembra più voler puntare su di lui.

Qualche giorno fa, in collegamento con suo fratello Enock, partecipante al Grande Fratello Cip, Mario Balotelli ha assicurato di tornare presto in pista "tra qualche settimana". Eppure questa firma tarda ad arrivare...

Oggi Mario Balotelli, forse anche per far notare al mondo intero e agli addetti ai lavori la sua forma, ha postato un video sul proprio canale Instagram. Si allena da solo in palestra ed in effetti non è certamente ingrassato o fuori forma. Ovviamente il ritmo partita, quello non potrà mai averlo continuando con questo tipo di vita.

In estate è stato vicino al , poi per qualche motivo l'affare è saltato. Ad oggi, in , non ci sono notizie di squadre interessate a Mario Balotelli. Qualche scenario potrebbe aprirsi all'estero.

In questi giorni si è fatto sotto il Gremio, ma né il giocatore e né il club hanno però deciso di affondare il colpo fino in fondo. Balotelli è stato contattato anche dal Como qualche mese fa, per portarlo in Serie C, ma evidentemente il ragazzo ha voluto temporeggiare in attesa di nuove soluzioni.

Oggi Balotelli però sta seriamente rischiando di passare tutto la stagione 2020/2021 senza squadra, cosa che ovviamente non gli è mai successa.

L'anno scorso il tentativo di tornare a casa, a , per rilanciarsi, non è andato a buon fine: in tutta la scorsa Serie A ha giocato 19 presenze e 5 goal in Serie A. Poi troppe tensioni sia con i vari allenatori, sia con il presidente Cellino.

Oggi Balotelli aspetta la chiamata giusta per tornare in pista, magari in una massima divisione come la Serie A.