Balotelli sogna un futuro al Boca Juniors: contatti già avviati

Potrebbe essere in Argentina il futuro di Mario Balotelli. Sogna il Boca Juniors, il suo entourage ha contattato Riquelme.

L’avventura di Mario Balotelli al è ormai giunta ad un passo dal capolinea. Approdato la scorsa estate nel club delle Rondinelle per diventare l’uomo simbolo di una squadra chiamata a cercare una difficile salvezza, Super Mario è incappato in un’annata scivolata via tra pochi guizzi, pochi goal ed una rottura definitiva con la dirigenza.

Nella prossima stagione, l’ex attaccante di , e , dovrà quindi ripartire da una nuova squadra e, all’orizzonte potrebbe profilarsi un’ennesima esperienza all’estero. Questa volta ad attenderlo non ci sarebbero però la Premier League (dove ha giocato con Manchester City e ) o la (vi ha giocato con e ), bensì la Primera División argentina.

Secondo quanto riportato dal programma di ’Tyc Sports’ ‘Presión Alta’, il sogno di Balotelli sarebbe quello di vestire la mitica maglia del Boca Juniors e il suo entourage avrebbe contattato il vice-presidente del club Xeneize, Riquelme, per capire se ci sono i margini per portare eventualmente avanti l’operazione.

Altre squadre

Negli ultimi tempi il nome di Balotelli è stato accostato anche ad altri grandi club del Sudamerica, soprattutto brasiliani come Flamengo, Vasco da Gama e Botafogo e il tutto andrebbe ricondotto al fatto che tra i suoi desideri ci sarebbe quello di essere protagonista in Copa Libertadores.

Le prossime settimane, o i prossimi mesi, diranno come si evolverà la situazione, ma comunque sembra farsi sempre più concreta la possibilità che la carriera di Balotelli continui dall’altra parte dell’oceano.