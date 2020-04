Bale e James Rodriguez all'Everton: Ancelotti vuole provarci

L'Everton sogna in grande per la prossima stagione: assalto ai due giocatori del Real che Ancelotti conosce bene.

Non c'è certo una data in cui si potrà ricominciare a giocare, ma le idee di calciomercato ci sono eccome. Anche perchè in questo periodo allenatori e dirigenze hanno tantissimo tempo per costruire le squadre del futuro, analizzando le possibilità e mettendo in atto le proprie idee.

Chiedere a Carlo Ancelotti, tecnico di un che prima della pandemia di coronavirus lottava per la . L'intenzione è ovviamente quella di proseguire su questa strada ed avere grandi obiettivi anche nella prossima stagione. Per farlo serviranno dei campioni come Gareth Bale e James Rodriguez.

Sogna in grande l' secondo Marca, deciso a puntare sui due giocatori del . Ancelotti ha allenato entrambi durante le sue stagioni ai Blancos e ha intenzione di puntare su di loro per il futuro. Oltre ai milioni utili a convincere il team spagnolo, anche il carisma del proprio tecnico.

Altre squadre

Bale e James Rodriguez sono stati al centro del calciomercato per molto tempo, ma alla fine sono rimasti di proprietà del Real Madrid, con il colombiano in prestito al solamente per un periodo limitato di tempo prima del ritorno alla base.

Ancelotti è convinto di poter convincere entrambi: Bale ha ancora due anni di contratto con il Real Madrid, mentre James Rodriguez ha in teoria ancora una stagione con l'Everton. Primo ostacolo, lo stipendio del gallese, ma il team di sogna in grande, deciso a mettere mano al portafoglio.

Per ora si tratta di un'idea importante, che si svilupperò a seconda di come la pandemia di coronavirus influirà nelle trattative e sopratutto nei conti delle società, viste i milioni di perdita con cui fare i conti nelle prossime settimane di stop.