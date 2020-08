Bakayoko verso il ritorno al Milan: apertura del Chelsea sul prestito

Il Milan aspetta la firma di Ibrahimovic e intanto lavora sul ritorno di Bakayoko: il Chelsea apre al prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il calciomercato del ruota intorno al nome di Zlatan Ibrahimovic, ma i rossoneri intanto continuano a lavorare per puntellare la rosa da mettere a disposizione di Pioli in vista della nuova stagione che partirà ufficialmente domani col ritiro a Milanello.

L'obiettivo è soprattutto quello di rinforzare il centrocampo, reparto che perderà sicuramente Bonaventura e Biglia. Ecco perché il Milan stringe per il ritorno di Tiemoué Bakayoko, giocatore di proprietà del che ha lasciato ottimi ricordi in rossonero.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' nelle ultime ore su questo fronte c'è da registrare un'importante apertura da parte dei Blues, che sarebbero disposti a cedere il centrocampista in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva che si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

Bakayoko, d'altronde, non rientra nei piani di Lampard dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito al ed il giocatore non vede l'ora di tornare a Milano.

Intanto come detto a Casa Milan aspettano buone notizie pure dalla dove Ibrahimovic si è preso qualche altro giorno prima di accettare l'offerta di rinnovo presentata dai rossoneri: 6 milioni di euro a stagione più bonus contro i 7 inizialmente richiesti da Zlatan.

Le parti insomma si sono sensibilmente avvicinate e l'accordo non sembra in discussione, ma c'è da attendere ancora.