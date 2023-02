Bakayoko resta al Milan: dopo Cremonese e Lione salta il passaggio all'Adana Demirspor

Il centrocampista francese, in prestito dal Chelsea, ha rifiutato il trasferimento in Turchia: finora non ha ancora esordito in questa stagione.

La telenovela Tiémoué Bakayoko sembra essere giunta ai titoli di coda. Il centrocampista francese, in prestito biennale dal Chelsea al Milan, resterà fino al termine della stagione in rossonero. Nelle ultime ore è definitivamente saltato, infatti, il trasferimento all’Adana Demirspor allenato dal tecnico italiano Vincenzo Montella. Nonostante non abbia ancora esordito in questa stagione, con zero minuti totalizzati tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, Bakayoko ha deciso di restare al Milan per aiutare la squadra. A riferirlo è 'Sky Sport'. L’Adana Demirspor, terzo club in ordine cronologico ad aver cercato Bakayoko nella sessione invernale di calciomercato dopo la Cremonese in Serie A e il Lione in Ligue 1, ha provato a convincere il calciatore a trasferirsi in Turchia e intraprendere una nuova avventura. Il club turco ha atteso una decisione del centrocampista francese, che dopo aver riflettuto ha declinato l’offerta scegliendo di restare a disposizione di Stefano Pioli. Scelti da Goal Coppa Italia 2022/2023: risultati e tabellone

