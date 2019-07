Bakayoko lascerà il Chelsea: lo ha deciso Lampard, via anche Drinkwater

Il Chelsea è pronto a salutare due centrocampisti: l'ex Milan Bakayoko e l'ex Leicester Drinkwater, pagati 80 milioni nel 2017. Lo ha deciso Lampard.

Sta nascendo il nuovo targato Frank Lampard. Nel giro di un mese l'ex capitano dei 'Blues' ha dettato le sue linee guida per la squadra dell'anno prossimo. E, nonostante il blocco del mercato, è pronto a rinunce importanti.

Secondo quanto riporta il 'Daily Mail', due centrocampisti sono in partenza da Stamford Bridge: si tratta di Tiemoué Bakayoko e di Danny Drinkwater, entrambi messi alla porta dal tecnico.

I due mediani insieme sono stati pagati circa 80 milioni di euro, entrambi nell'estate 2017, a seguito della vittoria della Premier League targata Antonio Conte. Lo stesso tecnico che li ha voluti a Londra, ma con scarso successo.

Il francese nella stagione 2017/18 con la maglia del Chelsea ha totalizzato 43 presenze, poi ha passato l'anno scorso in prestito al , dove non è stato riscattato. Peggio ha fatto Drinkwater: in due stagioni, soltanto 23 presenze.

A Bakayoko sono stati accostati diversi club di nelle scorse settimane, mentre per l'ex , Campione d' nel 2016, il futuro sembra ancora tutto da scrivere.

A centrocampo Lampard può già contare sui confermati Jorginho, Kanté, Kovacic, Barkley e Loftus-Cheek, più Mason Mount appena rientrato dal prestito al . Per Bakayoko e Drinkwater non c'è spazio. Nonostante siano costati 80 milioni in due.