Bahader da record: in goal a 75 anni al debutto in una gara ufficiale

L'egiziano Ezzeldin Bahader diventa il più anziano marcatore in una partita ufficiale con il goal segnato all'età di 75 anni.

Un campione di atletismo e forza di volontà: Ezzeldin Bahader ha battuto tutti i record diventando il giocatore più anziano ad andare in goal in una partita ufficiale. L'egiziano è andato in goal all'età di 75 anni.

Se in Kazu Miura continua a meravigliare tutti continuando a giocare nonostante i 53 anni, Bahader stupisce il mondo intero dall'alto dei suoi 75 anni. Nel match di terza divisione egiziana contro il Genius l'attaccante è andato a segno su calcio di rigore al debutto, proprio all'ultimo minuto.

Quattro figli e sei nipoti per Bahader, che ai microfoni della BBC ha sfoggiato tutta la sua soddisfazione:

"Sono diventato il calciatore professionista più vecchio a segnare in un match ufficiale. È qualcosa che ho ottenuto all’ultimo momento, quando pensavo che non sarebbe più successo. Ero infortunato, ma ho continuato a giocare per tutti i 90 minuti e giocherò la prossima partita".

Servirà infatti un altro match a Bahader per entrare nel Guinnes, secondo cui un giocatore deve disputare più di 90 minuti.