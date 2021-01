Badu annuncia l'addio al Verona: "Sono svincolato"

Dopo sole dieci presenze, tutte nella scorsa annata, Emmanuel Agyemang-Badu lascia il . Non c'è l'ufficialità da parte del club scaligero, ma da parte dello stesso centrocampista, che ha annunciato di essere svincolato e in cerca di una nuova squadra.

Il 30enne ex , ceduto dai bianconeri in prestito con obbligo di riscatto al Verona nel 2019, ha parlato a Joy Sports Link a proposito della sua situazione, evidenziando di aver lasciato il Verona dopo la rescissione consensuale del contratto firmato fino al 2022.

Badu ha raccontato di essere pronto comunque a cercare un nuovo team:

Negli ultimi giorni il classe 1988 si è ritirato dalla Nazionale ghanese, con la quale ha giocato ben 79 gare, segnando 11 goal, dal 2008 al 2017: tra i più presenti di sempre, senza nuove opportunità nella rappresentativa del suo paese ha annunciato l'addio alla maglia difesa per un decennio.

Badu continuerà a giocare a livello di club ancora per qualche anno, prima di prendere una decisione sul suo futuro:

"Per ora non so cosa farò dopo il ritiro. Allenare è un'opzione, ma mi piacerebbe essere uno scout. Sarebbe belissimo esserlo per l'Udinese in Africa. Ho un buon rapporto con loro, quindi posso parlarci e vedere come va. Conosco molti allenatori in molti club, è la mia seconda opzione. Non posso dire invece di essere pronto per fare il dirigente, non ho esperienza a quel livello".