Badelj torna alla Fiorentina: accordo raggiunto con la Lazio

Milan Badelj tornerà a vestire la maglia della Fiorentina: il club toscano ha infatti raggiunto un accordo con la Lazio per il centrocampista croato.

La piazza un colpo importante per il centrocampo. Il club viola, secondo quanto riferisce 'Sky Sport', ha infatti raggiunto un'intesa con la per il ritorno del croato Badelj dopo una sola stagione nella capitale.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Già nella giornata di oggi Badelj lascerà il ritiro di Marienfeld per sottoporsi già lunedì alle visite mediche con il club gigliato. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito annuale con diritto di riscatto a fine stagione.

Badelj aveva già indossato la maglia viola per 4 stagioni, dal 2014 al 2018, collezionando complessivamente 137 presenze e 6 goal, per poi passare alla Lazio a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto.

Per il giocatore croato classe 1989, che si è alternato spesso con Lucas Leiva nel ruolo di regista, ed è stato limitato dagli infortuni, 25 presenze e 1 goal in tutte le competizioni con la squadra biancoceleste. Ora il ritorno al passato: secondo 'Sky', sarebbe stata decisiva proprio la volontà del calciatore, dopo una stagione al di sotto delle aspettative a .