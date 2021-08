Le avversarie di Napoli e Lazio in Europa League: pericoli Leicester e Marsiglia

Sorteggiati i gironi di Europa League: per il Napoli c'è l'incrocio col Leicester, pericolo Marsiglia per la Lazio.

Sono stati sorteggiati i gironi di Europa League: non è andata malissimo alle due italiane Napoli e Lazio, entrambe collocate in prima fascia.

Nel gruppo C gli azzurri dovranno vedersela con Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Biancocelesti nel girone E con Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray.

LE AVVERSARIE DEL NAPOLI

Il Leicester è sicuramente l'avversario più temibile per i ragazzi di Luciano Spalletti: le 'Foxes' si sono qualificate alla fase a gironi in virtù del quinto posto nella scorsa Premier League e al loro palmares hanno recentemente aggiunto una FA Cup e un Community Shield. Da tenere d'occhio, ovviamente, il bomber Jamie Vardy.

Lo Spartak Mosca è una delle squadre 'retrocesse' dalla Champions: doppia sconfitta contro il Benfica nel terzo turno preliminare per gli uomini allenati da Domenico Tedesco, balbettanti anche in campionato con soli sette punti raccolti nelle prime sei giornate. Particolare attenzione all'ex interista Moses e all'esterno d'attacco Promes, oltre all'ex romanista Ponce.

Anche il Legia Varsavia ha iniziato il suo cammino europeo in Champions, salvo essere poi eliminato al terzo turno dai croati della Dinamo Zagabria dopo aver fatto fuori Bodø/Glimt e Flora Tallinn. Il portiere titolare è il 41enne Artur Boruc, vecchia conoscenza della Fiorentina. Infine una curiosità: i tifosi polacchi sono gemellati con quelli della Juventus e già nel 2015 ci furono degli scontri con i supporters napoletani.

LE AVVERSARIE DELLA LAZIO

Sorteggiato come club presente in seconda fascia, il Lokomotiv Mosca ha festeggiato la qualificazione alla fase a gironi di Europa League dopo il terzo posto ottenuto nella Premier League russa. La nuova stagione è iniziata con una pesante sconfitta per 3-0 in Supercoppa contro i campioni dello Zenit. Qui milita Anton Miranchuk, fratello dell'atalantino Aleksey.

Il Marsiglia di Jorge Sampaoli è l'ostacolo principale per la Lazio nella corsa al primo posto del girone, in virtù di una rosa dall'elevato tasso di qualità. Ben quattro i giocatori con un passato in Serie A: Pau Lopez, Lirola, Ünder e Milik. Occhio all'equilibratore Guendouzi in mezzo al campo e soprattutto a Payet, la stella della squadra transalpina.

Il Galatasaray è una delle nobili decadute del calcio europeo, reduce dal passo falso al secondo turno preliminare di Champions League dove è stato eliminato in malo modo dal PSV. Per accedere ai gironi, i turchi hanno dovuto superare la resistenza di St. Johnstone e Randers, non senza qualche problema inaspettato. Muslera ritroverà la sua ex squadra, fantasia offensiva sulle spalle di Arda Turan e Feghouli, senza dimenticare Babel.