Austria-Macedonia del Nord dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Gruppo C di Euro 2020 si apre con Austria-Macedonia del Nord: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming

AUSTRIA-MACEDONIA DEL NORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

All'Arena Naţională di Bucarest, Austria e Macedonia del Nord si affrontano nella gara d'apertura del Gruppo C di Euro 2020.

L'Austria di Franco Foda si affida ai vari Alaba, Sabitzer e Arnautovic, mentre dall'altra parte Goran Pandev guida la spedizione della Macedonia del Nord, alla prima qualificazione alla fase finale degli Europei.

Un traguardo incredibile per la Macedonia del Nord guidata dal commissario tecnico Angelovski, che - dopo aver conquistato un posto a Euro 2020 e aver battuto la Germania nella gara delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar in programma nel 2022 - cerca un'altra impresa nel Gruppo C con Austria, Olanda e Ucraina.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Austria-Macedonia del Nord: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Austria e Macedonia del Nord si sfidano all'Arena Naţională di Bucarest domenica 13 giugno. Il calcio d'inizio del match è programmato alle ore 18:00.

La sfida, valida per il Gruppo C di Euro 2020, tra Austria e Macedonia del Nord verrà trasmessa da Sky Sport e Sky Sport Football sarà trasmessa anche in streaming. Oltre alla diretta tv su Sky, sarà possibile seguire il match attraverso pc e dispositivi mobili su

AUSTRIA (3-5-1-1): Bachmann; Dragovic, Hinteregger, Friedl; Laimer, Baumgartner, Grillitsch, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Kostadinov, Spirovski, Elmas, Alioski; Pandev, Trickovski.