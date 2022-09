Aubameyang al Chelsea: 12 milioni di euro più Marcos Alonso al Barcellona

L'attaccante gabonese si accasa al Chelsea: al Barcellona vanno il cartellino di Marcos Alonso e 12 milioni di euro.

Sette mesi dopo il trasferimento al Barcellona, per Pierre-Emerick Aubameyang è giunto il momento di intraprendere una nuova esperienza, coincidente col ritorno in Premier League.

Non all'Arsenal, dove in quattro anni ha messo a segno qualcosa come 92 reti, ma in un altro club londinese, ossia il Chelsea: secondo quanto appreso da GOAL, è stato raggiunto l'accordo tra i catalani e i 'Blues'.

Operazione da 12 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso che, contestualmente, si appresta ad approdare alla corte di Xavi; per Aubameyang pronto un contratto biennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.

Il bomber gabonese lascia così la Spagna con uno score niente male, alla luce della breve permanenza: 13 goal in 24 apparizioni nella seconda parte della passata stagione, chiusa con la rimonta in Liga fino al secondo posto alle spalle dei campioni del Real Madrid.

Proprio in casa degli odiati rivali, Aubameyang ha offerto una prova da urlo: doppietta nel clamoroso 0-4 del 20 marzo, uno dei pochissimi passi a vuoto della truppa guidata da Carlo Ancelotti.