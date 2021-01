Due idee per l'attacco del Verona: Ljajic e Lammers opzioni per Juric

Alla ricerca di nuovi rinforzi per l’attacco, il Verona ha messo Lammers e Ljajic nel suo mirino. Il serbo è dato in uscita dal Besiktas.

Ventitré punti messi in cascina in quindici giornate di campionato. Il ha ormai smesso di sorprendere e, anche in questa stagione, si sta rivelando una delle più belle realtà della .

La compagine scaligera si è portata a ridosso delle posizioni che valgono una qualificazione europea e l’ha fatto soprattutto grazie ad una difesa che, seppur rivoluzionata negli uomini, ha concesso appena quattordici goal.

Se il reparto arretrato di Juric è una sicurezza, meglio potrebbe invece fare l’attacco, visto che con diciannove reti realizzate il Verona non è propriamente tra le squadre più prolifiche del torneo.

Per tale motivo, la società sembra intenzionata a lavorare proprio sul reparto offensivo nel corso di questa finestra di calciomercato invernale. Secondo quanto riportato da ‘Sky’, uno degli obiettivi principali individuati è Sam Lammers.

Il gioiello olandese non sta trovando moltissimo spazio nell’ (soli 194’ giocati, ma con due goal all’attivo) e per questo motivo potrebbe essere ceduto con la formula del prestito. Sulle sue tracce ci sono moltissime pretendenti, ma il Verona ci sta provando con insistenza. Ma non è tutto.

Nel mirino del club scaligero c’è anche una vecchia conoscenza della Serie A: Adem Ljajic. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il fantasista serbo è in uscita dal e potrebbe rappresentare un colpo molto importante.

Ljajic ovviamente conosce già alla perfezione il calcio italiano visto che in passato ha vestito le maglie di , , e .