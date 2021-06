Attacco ancora da rodare per la Francia: Mbappé unica luce, Benzema in ombra

La Francia vince senza i goal dei suoi attaccanti: Mbappé a tratti incontenibile, Griezmann utile più in copertura, non bene Benzema.

Ritmi alti e intensità alle stelle tra Francia e Germania: alla fine sono i transalpini a spuntarla grazie ad una sfortunata autorete di Hummels nel primo tempo, che mette i teutonici in una posizione scomoda in vista della sfida di sabato contro il Portogallo che si preannuncia già decisiva.

I protagonisti più attesi erano i tre 'moschettieri' di Deschamps, le stelle dell'attacco Griezmann, Benzema e Mbappé: più fumo che arrosto per due terzi del tridente, con il solo bomber del PSG a fare la voce grossa a suon di scatti fulminanti che hanno messo a ferro e a fuoco la difesa tedesca.

Per Mbappé un goal e un assist annullati, entrambi per posizione di fuorigioco millimetrica: l'assist, praticamente perfetto, era per Benzema che ha insaccato a porta vuota prima dell'intervento scacciagioie del VAR.

A differenza del più giovane collega che ha fatto passare una serataccia al povero Hummels, la punta del Real Madrid è apparso non ancora a suo agio nei meccanismi offensivi dei 'Bleus': serviranno altri minuti per far ripartire nel migliore dei modi gli ingranaggi, arrugginiti dalla lunga assenza in Nazionale.

Completa il quadro Griezmann, fondamentale più in fase di ripiegamento che altrove: soprattutto nel finale, il blaugrana si è sacrificato a difesa dello striminzito vantaggio, arretrando notevolmente il proprio raggio d'azione per dedicarsi anima e corpo alla causa maggiore.

Già contro l'Ungheria i 'magnifici tre' saranno chiamati ad aumentare il livello delle rispettive prestazioni per ipotecare il passaggio agli ottavi e, soprattutto, lanciare un segnale forte e chiaro alle concorrenti nell'ottica della vittoria finale.