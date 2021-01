Attaccante e anche rapper: Rafael Leao pubblica il suo primo disco

Nuova avventura nel mondo della musica per Rafael Leao. E’ uscito nelle scorse ore il suo primo disco, si chiama Beginning.

La strada che conduce da un campo di calcio ad uno studio di registrazione non è propriamente di quelle più brevi, ma per Rafael Leao la cosa non ha evidentemente rappresentato un problema.

L’attaccante portoghese del Milan infatti ha deciso di dedicarsi anche ad un’altra delle sue grandi passioni: la musica.

Da sempre grande appassionato, non si limita ad ascoltarla, ma ha anzi registrato un disco, il primo della sua carriera, che è uscito nella notte e che si chiama ‘Beginning’.

Se in campo è per tutti semplicemente Leao, in campo musicale si fa chiamare Way 45, ed è proprio così che ha firmato il suo album che contiene sette canzoni (alcune in portoghese ed altre in inglese) rap, trap e drill attraverso le quali ha raccontato i suoi inizi e i sacrifici che ha dovuto fare per arrivare al successo.

Un vero e proprio nuovo inizio quindi per l’attaccante del Milan che tra l’altro a livello calcistico sta vivendo l’annata della sua definiva consacrazione.