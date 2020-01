Intrigo attaccante per l'Inter: risale Giroud, Slimani alternativa

L'Inter vuole regalarsi un ultimo colpo di mercato nel reparto offensivo. Il francese del Chelsea è di nuovo in pole positione, segue l'algerino.

Mercoledì sera Beppe Marotta aveva lasciato intendere che il mercato dell' potesse essersi chiuso con l'acquisto di Christian Eriksen. Invece, per questo gennaio, i nerazzurri potrebbero avere ancora un colpo in canna da sparare: quell'attaccante tanto desiderato da Conte, per poter dare riposo a Lautaro e Lukaku.

Come afferma la 'Gazzetta dello Sport', il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio per il rush finale di mercato è quello di Olivier Giroud. Un vecchio pallino, visto che già nelle scorse settimane l'attaccante del aveva addosso gli occhi dei nerazzurri. L'accordo tra l'attaccante francese e l'Inter c'è già, anche quello col Chelsea non sembra un problema. I 'Blues' però vorrebbero prima un sostituto.

Sull'attaccante ex si è mossa anche la , che ha già gli accordi, anche se manca il via libera definitivo. Dato, anche in questo caso, dalla necessità di un sostituto: il nome che piace a Londra è quello di Mertens, che il non vuol cedere ora.

L'Inter, intanto, si è già cautelata pensando a un'eventuale seconda scelta. Che non sarà Pandev, per il quale è arrivata una smentita. Si tratta di Islam Slimani, classe 1988 algerino, che sta vivendo una stagione da protagonista al (7 goal e 7 assist in 14 presenze, di cui 12 da titolare) ma è di proprietà del dall'estate del 2016.

Le 'Foxes' spingerebbero per un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, ma andrebbe convinto anche il Monaco: il club del Principato chiede 2,5 milioni per liberare l'attaccante campione d'Africa con l' .

In più nelle ultime ore sembra essere tornato alla carica anche il , sempre alla ricerca di un sostituto di Harry Kane, fermo ai box per diverse settimane. Le ultime ore saranno decisive per il futuro di Slimani, così come per quello di Giroud. L'Inter attende.