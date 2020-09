Caccia a un attaccante: il Barcellona ripensa a Stuani

Il Barcellona cerca l'erede di Suarez, l'idea last minute potrebbe essere il connazionale Stuani, già vicino ai blaugrana ed ex Reggina.

Da un uruguaiano a un altro. Il , a caccia di un nuovo numero 9 dopo la cessione di Luis Suarez all' , secondo il 'Mundo Deportivo' starebbe pensando di nuovo a Cristhian Stuani.

L'attaccante milita attualmente nel e può vantare una grande esperienza in , dove ha collezionato 230 partite con 82 goal.

Stuani era finito nel radar del Barcellona già lo scorso gennaio, quando alla fine i blaugrana preferirono Braithwaite. Scelta che alla fine non si è rivelata troppo fortunata, anzi.

Nonostante l'età non più verdissima, Stuani farà 34 anni ad ottobre, l'uruguaiano potrebbe essere la soluzione last minute nel caso in cui il Barcellona non dovesse riuscire a centrare gli obiettivi principali.

Stuani peraltro ha anche vissuto una brevissima parentesi in Italia. A portarlo nel nostro Paese a gennaio 2008 è l'allora presidente della Reggina, Pasquale Foti, ma l'uruguaiano non riuscirà a sfondare: 18 presenze e un solo goal in prima dell'immediata cessione all'Albacete.

Adesso per lui però dopo un'onesta carriera potrebbero spalancarsi addirittura le porte del Barcellona.