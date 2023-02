Atsu ancora disperso, l'agente e la famiglia ad Hatay: "Trovate le sue scarpe"

Il centrocampista è ancora disperso dopo il crollo del Rönesans Residence di Hatay: "Abbiamo localizzato la sua stanza".

Il crollo del Rönesans Residence di Hatay è diventato una delle immagini più tristi del terremoto in Turchia e Siria. La struttura, distrutta dal sisma, ospitava centinaia di persone tra cui Christian Atsu, giocatore dell'Hatayspor ed ex centrocampista di Newcastle e Porto, ancora disperso.

Le ricerche per trovare Atsu e altre centinaia di dispersi ad Hatay, e non solo, continuano. La famiglia del ragazzo è arrivata in città sperando di poter avere buone notizie, nel mezzo della distruzione attorno al Rönesans e i tentativi di trovare sopravvissuti.

"Sono passati nove giorni dal terremoto, ma non abbiamo ancora trovato Christian" ha dichiarato l'agente di Atsu, Nana Sechere a Spor Arena. "Attualmente sono nella zona terremotata di Hatay con la famiglia di Christian. Lo scenario è davvero brutto, i nostri cuori sono spezzati a causa delle persone colpite".

"I nostri cuori sono con loro. Durante la nostra permanenza qui siamo stati in grado di localizzare la stanza di Christian Atsu. Abbiamo trovato due paia di scarpe che gli appartenevano".

Le termocamere dell'area hanno individuato alcune persone che sarebbero ancora vive: nello specifico cinque.

"Tuttavia, secondo le informazioni che mi sono state fornite, ci deve essere una conferma tramite un suono o un'immagine. Quindi non abbiamo determinato esattamente dove sia Christian".

Giorni fa aveva chiesto aiuto la moglie di Atsu, Claire:

"Sanno dov'è l'edificio e stanno facendo del loro meglio per salvare tutti. Sanno che ci sono persone ancora intrappolate sotto le macerie, ma il problema è che non hanno l'attrezzatura necessaria per tirarle fuori. Quindi Christian è ancora disperso e non sappiamo dove sia. Il club stava confermando che era stato trovato ed era vivo e portato in ospedale, e 11 ore dopo i miei figli hanno dovuto sentire dalla radio che ancora non sapevano dove fosse. So che il suo agente è lì e sta facendo del suo meglio per trovarlo. Ovviamente mi porterà le notizie di cui mi posso fidare, se lo vede o gli parla. Tutto è abbastanza confuso" .

Come evidenziato da Claire Rupio alla BBC, Atsu era stato erroneamente indicato come ritrovato: purtroppo per la famiglia del giocatore ghanese si è trattato solamente di uno scambio di persona.

Sono oltre 37.000 le persone morte nel devastante terremoto che ha colpito il Nord della Siria e la zona meridionale della Turchia.