L'Atletico Madrid spinge per Milik: videochiamata con l'attaccante

L’Atletico Madrid è ancora sulle tracce di Area Milik. Pronti per il giocatore 5 milioni l’anno, il Napoli ne vorrebbe tra i 40 ed i 50.

Quello di Arkadiusz Milik resta un futuro tutto da scrivere. Il contratto che lo lega al scadrà infatti nel 2021 e, come confermato anche nei giorni scorsi dal direttore sportivo del club partenopeo, Cristiano Giuntoli, nel caso in cui non si dovesse riuscire a trovare un accordo per il rinnovo, l’attaccante verrebbe automaticamente messo sul mercato.

Il nome del centravanti polacco, negli ultimi mesi è stato accostato a quello di diversi top club italiani ed europei, compreso quello dell’ . Secondo quanto riportato da AS, nella giornata di giovedì il direttore sportivo dei Colchoneros, Andrea Berta, ha avuto un colloquio in videoconferenza con lo stesso Milik ed il suo agente.

All’attaccante del Napoli è stato proposto in ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, ovvero una cifra molto più elevata di quella percepita in .

Su queste basi, l’accordo con il giocatore si può trovare, più complicato sarà invece giungere ad un’intesa con Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club partenopeo valuta infatti il cartellino di Milik tra i 40 ed i 50 milioni di euro e non è disposto ad accettare lo scambio con Diego Costa al quale l’Atletico Madrid aveva inizialmente pensato.