Atletico Madrid, Kalinic sul mercato: non convocato per l'esordio col Getafe

Nikola Kalinic è stato escluso da Simeone per la gara col Getafe. Assente dai convocati anche lo squalificato Correa, desiderio del Milan.

Oggi all' , domani chissà. È il destino comune di due attaccanti che attualmente fanno parte della rosa di Simeone, ma che entro il 2 settembre potrebbero vestire un'altra maglia: Angel Correa e Nikola Kalinic.

Segui Atletico Madrid-Getafe in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Sia l'argentino che il croato non fanno parte della lista dei convocati diramata dall'Atletico per il debutto in contro il , in programma questa sera alle 22 al Wanda Metropolitano. Ma se Correa, desiderio di mercato del , è squalificato, per Kalinic si tratta semplicemente di una scelta tecnica.

L'ex attaccante di Milan e , arrivato un anno fa dai rossoneri, non è mai riuscito a conquistarsi la fiducia di Simeone. E gli arrivi di Morata (a gennaio) e di João Felix (in estate) gli hanno chiuso ulteriormente le porte.

Addio scontato, dunque. Già, ma per andare dove? Su Kalinic c'è il pressing del , che già in inverno aveva pensato concretamente a lui. Il croato potrebbe far compagnia a Ben Yedder e rimpiazzare Falcao, il cui trasferimento al resta in piedi.