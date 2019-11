Atletico Madrid, Diego Costa operato: "Intervento andato come previsto"

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Diego Costa, è stato operato a seguito di un’ernia discale-cervicale. Per lui rientro previsto nel 2020.

L’ dovrà rinunciare per diverso tempo a Diego Costa. L’attaccante infatti la scorsa settimana si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’ernia discale-cervicale che l’hanno costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’operazione che si è resa necessaria è andata a buon fine e a confermarlo è stato proprio il club iberico attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

[] Nuestro delantero @diegocosta fue intervenido con éxito de su hernia discal cervical.

https://t.co/MdKPXvtlf9 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 21, 2019

“Diego Costa è stato sottoposto giovedì 21 novembre a Madrid ad un intervento chirurgico per un’ernia discale-cervicale. Come riportato dallo staff medico del club, l’operazione è andata come previsto”.

L’Atletico non ha reso noti i tempi di recupero, il suo 2019 è però da considerarsi già virtualmente chiuso. Per l’attaccante, che sicuramente non prenderà parte alla prossima sfida di contro la , nei giorni scorsi si era parlato di un possibile stop di tre mesi.