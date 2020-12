Atletico Madrid, Diego Costa chiede la rescissione per motivi personali

L'attaccante dell'Atletico Madrid, come evidenziato da 'AS', ha chiesto la rescissione contrattuale a gennaio per motivi personali.

Una notizia sorprendente arriva dalla , in casa . Diego Costa ha chiesto a sorpresa al club di rescindere unilateralmente il suo contratto per motivi personali, come riportato da 'AS'.

Adesso l'Atletico Madrid ha due strade davanti a sé. Accogliere la richiesta del giocatore e lasciarlo partire già a parametro zero a gennaio, oppure cercare un acquirente, anche se con il contratto in scadenza il prossimo giugno sarà difficile.

Il giocatore attualmente non si sta allenando, con il permesso del club. Una situazione che sembra difficile da ricucire, con la partenza a gennaio che ormai sembra inevitabile.

La società non vuole compiere passi falsi e la decisione dell'attaccante sembra un grosso problema per la rosa e lo staff tecnico.

Se Costa dovesse davvero partire, il club dovrebbe tornare sul calciomercato per rafforzare il pacchetto offensivo, poiché Simeone rimarrebbe con Luis Suárez come unico attaccante centrale per tre competizioni ancora da disputare per l'Atletico.