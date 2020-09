L’Atletico Madrid punta ancora Cavani: presentata un’ultima offerta

L’Atletico Madrid non abbandona la pista Cavani e mette sul tavolo un’offerta definitiva: contratto annuale con opzione di rinnovo.

Luis Suarez ed Edinson Cavani insieme all’? E’ questa la domanda che si stanno ponendo tanti tifosi dei rojiblancos. In questo momento tale opzione sembra complicata, tuttavia non del tutto impossibile. Il Matador è attualmente svincolato e non si è ancora legato ad alcuna squadra. Il suo nome è stato accostato a quello dell’Atletico già lo scorso inverno e, sebbene in quella circostanza le trattative tra le parti non abbiano dato frutti, l’uruguaiano continua a vedere nel club dei colchoneros una destinazione potenzialmente più che buona per lui. Secondo quanto appreso da Goal, nei giorni scorsi c’è stato un nuovo contatto tra la società iberica e l’entourage dell’attaccante.

L’Atletico Madrid, che ha da poco annunciato l’ingaggio di Suarez, ha proposto a Cavani un contratto annuale con opzione di rinnovo per un’altra stagione che legata ad una qualificazione in . Fondi attendibili, hanno rivelato a Goal che questa resterà l’ultima offerta del club. La palla passa adesso al giocatore che, non solo dovrà essere chiaro riguardo alla propria volontà, ma dovrà anche partire da pretese ben inferiori ai 10 milioni che guadagnava a stagione al . L’Atletico infatti, a causa anche delle restrizioni economiche imposte dal Covid-19, non può permettersi di pagare un ingaggio simile.

Perché l’operazione vada in porto, sarà necessario che le parti trovino un’intesa, ma anche che si verifichi un’altra condizione: l’addio di Diego Costa.

Altre squadre

L’attaccante percepisce un’ingaggio da 10 milioni netti a stagione a Madrid e non ha ancora trovato un’altro club pronto ad offrirgli tanto. L’Atletico Madrid ha provato a cercargli una nuova destinazione, ma fino ad oggi senza successo. Fino al 5 ottobre, giorno in cui si chiuderà il mercato, si cercherà uno sblocco, e solo qualora ogni tessera del puzzle dovesse andare al suo posto, si potrà chiudere per Cavani.

Secondo quanto rivelato nelle ultime ore da ‘Radio Marca’, l’entourage di Cavani ha concesso una procura a René Ramos, agente e fratello di Sergio Ramos, al fine di negoziare un trasferimento al . E’ evidente quindi che il Matador punti con forza a giocare nella nella prossima stagione. Intanto già sa che c’è un’ultima proposta sul tavolo dell’Atletico, il resto lo si vedrà nei prossimi giorni.