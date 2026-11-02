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Atletico Madrid-Bayern Monaco: orario del calcio d'inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Bayern Monaco inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Atletico Madrid-Bayern Monaco oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Bayern Monaco sarà visibile in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo ad Atletico Madrid e Bayern Monaco?

L'Atletico Madrid arriva a Madrid con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Diego Simeone ha segnato dieci gol e ne ha subiti soltanto due. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 sul campo dello Stoccarda in Champions League; prima aveva battuto 1-0 l'Espanyol nella Liga. Particolarmente impressionante il 2-0 contro il Manchester United nella massima competizione europea.

Anche il Bayern Monaco conta tre vittorie, un pareggio e un altro pareggio. I bavaresi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sette. L'ultima partita si è conclusa 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza erano arrivati un 6-1 contro il Magdeburgo in Coppa di Germania e un 6-1 contro l'RB Lipsia in Bundesliga.

Atletico Madrid-Bayern Monaco: formazioni

Atletico Madrid-Bayern Monaco: stato di forma

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Atletico Madrid-Bayern Monaco: le classifiche