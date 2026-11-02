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Atletico Madrid-Bayern Monaco oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e in streaming?

Atletico Madrid vs Bayern Monaco
Atletico Madrid
Bayern Monaco
Champions League

In Champions League, l'Atletico Madrid affronta il Bayern Monaco. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Atletico Madrid-Bayern Monaco: orario del calcio d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Bayern Monaco inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Atletico Madrid-Bayern Monaco oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Bayern Monaco sarà visibile in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo ad Atletico Madrid e Bayern Monaco?

L'Atletico Madrid arriva a Madrid con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Diego Simeone ha segnato dieci gol e ne ha subiti soltanto due. Nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 sul campo dello Stoccarda in Champions League; prima aveva battuto 1-0 l'Espanyol nella Liga. Particolarmente impressionante il 2-0 contro il Manchester United nella massima competizione europea.

Anche il Bayern Monaco conta tre vittorie, un pareggio e un altro pareggio. I bavaresi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sette. L'ultima partita si è conclusa 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza erano arrivati un 6-1 contro il Magdeburgo in Coppa di Germania e un 6-1 contro l'RB Lipsia in Bundesliga.

ATM

ATM - Forma

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
Gol segnato (subito)
19/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Atletico Madrid-Bayern Monaco: formazioni

Probabili formazioni Atletico Madrid - Bayern Monaco

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteP. BarriosP. BarriosA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneA. LookmanA. LookmanJ. AlvarezJ. AlvarezS. UlreichS. UlreichN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicA. DaviesA. DaviesL. KarlL. KarlH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • D. Simeone
  • V. Kompany

Atletico Madrid-Bayern Monaco: stato di forma

ATM

ATM - Forma

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
Gol segnato (subito)
19/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Atletico Madrid-Bayern Monaco: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioBayern Monaco
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
0
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Atletico Madrid-Bayern Monaco: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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