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Atletico Madrid-Bayern Monaco: orario del calcio d’inizio
La partita tra Atletico Madrid e Bayern Monaco inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.
Atletico Madrid-Bayern Monaco oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?
La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Bayern Monaco sarà visibile in diretta su DAZN.
I temi della settimana: cos’è successo ad Atletico Madrid e Bayern Monaco?
L’Atletico Madrid arriva a Madrid con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Diego Simeone ha segnato dieci gol e ne ha subiti soltanto due. Nell’ultima gara ha pareggiato 1-1 sul campo del VfB Stoccarda in Champions League, dopo aver battuto 1-0 l’Espanyol in LaLiga. Particolarmente significativo il successo per 2-0 contro il Manchester United nella massima competizione europea.
Anche il Bayern Monaco conta tre vittorie, un pareggio e un’altra divisione della posta. I bavaresi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sette. L’ultima partita si è conclusa 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza erano arrivati un 6-1 contro il Magdeburgo in Coppa di Germania e un 6-1 contro il RB Lipsia in Bundesliga.
Atletico Madrid-Bayern Monaco: le formazioni
Probabili formazioni Atletico Madrid - Bayern Monaco
Atletico Madrid-Bayern Monaco: lo stato di forma
Atletico Madrid-Bayern Monaco: il bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Atletico Madrid-Bayern Monaco: le classifiche
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