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Atletico Madrid-Bayern Monaco: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Bayern Monaco inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Atletico Madrid-Bayern Monaco oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo ad Atletico Madrid e Bayern Monaco?

L'Atletico Madrid arriva a Madrid con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Diego Simeone ha segnato dieci gol e ne ha subiti soltanto due. L'ultima gara si è conclusa sull'1-1 sul campo del VfB Stoccarda in Champions League; prima era arrivata una vittoria per 1-0 contro l'Espanyol nella Liga. Particolarmente significativo il successo per 2-0 contro il Manchester United nella massima competizione europea.

Anche il Bayern Monaco conta tre vittorie, un pareggio e un'altra partita terminata in parità. I bavaresi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sette. L'ultima partita è finita 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza erano arrivate una vittoria per 6-1 contro il Magdeburgo in Coppa di Germania e una per 6-1 contro l'RB Lipsia in Bundesliga.

Atletico Madrid-Bayern Monaco: le formazioni

Atletico Madrid-Bayern Monaco: lo stato di forma

Atletico Madrid-Bayern Monaco: il bilancio degli scontri diretti

Atletico Madrid-Bayern Monaco: le classifiche