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Atletico Madrid-Bayern Monaco, dove vedere la partita di oggi in diretta TV e streaming?

Atletico Madrid vs Bayern Monaco
Atletico Madrid
Bayern Monaco
Champions League

In Champions League l’Atletico Madrid affronta il Bayern Monaco. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Atletico Madrid-Bayern Monaco: orario d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Riyadh Air Metropolitano

La partita tra Atletico Madrid e Bayern Monaco inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Atletico Madrid-Bayern Monaco oggi in diretta: dove vedere la partita in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo ad Atletico Madrid e Bayern Monaco?

L'Atletico Madrid arriva a Madrid con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. La squadra di Diego Simeone ha segnato dieci gol e ne ha subiti soltanto due. L'ultima gara si è conclusa sull'1-1 sul campo del VfB Stoccarda in Champions League; prima era arrivata una vittoria per 1-0 contro l'Espanyol nella Liga. Particolarmente significativo il successo per 2-0 contro il Manchester United nella massima competizione europea.

Anche il Bayern Monaco conta tre vittorie, un pareggio e un'altra partita terminata in parità. I bavaresi hanno segnato 14 gol e ne hanno subiti sette. L'ultima partita è finita 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza erano arrivate una vittoria per 6-1 contro il Magdeburgo in Coppa di Germania e una per 6-1 contro l'RB Lipsia in Bundesliga.

ATM

ATM - Forma

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
Gol segnato (subito)
19/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Atletico Madrid-Bayern Monaco: le formazioni

Formazioni Atletico Madrid - Bayern Monaco

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakA. GrimaldoA. GrimaldoD. HanckoD. HanckoR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillP. BarriosP. BarriosM. LlorenteM. LlorenteA. BaenaA. BaenaG. SimeoneG. SimeoneJ. AlvarezJ. AlvarezA. SoerlothA. SoerlothM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. KimmichJ. KimmichL. KarlL. KarlT. BischofT. BischofA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-4-2
Atletico Madrid

Formazione titolare

Bayern Monaco

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone
  • R. Maric
Atletico Madrid

Infortuni e squalifiche

Bayern Monaco

Atletico Madrid-Bayern Monaco: lo stato di forma

ATM

ATM - Forma

MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
Gol segnato (subito)
7/1
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
Gol segnato (subito)
19/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Atletico Madrid-Bayern Monaco: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioBayern Monaco
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
0
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Atletico Madrid-Bayern Monaco: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301136+79
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301125+79
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220115+68
V
D
D
V
9
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
10
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
20
Atletico MadridAtletico MadridATM
41124404
S
D
V
S
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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