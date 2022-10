Atletico beffato dal grande ex: Falcao firma l'1-1 al Wanda al 92'

Dopo l'illusorio vantaggio griffata da Morata, l'Atletico si fa raggiungere al 92' dal rigore del grande ex: Falcao firma il rigore dell'1-1 al 92'.

Il goal dell'ex si conferma, ancora una volta, una delle leggi non scritte più spietate e scontate che il calcio possa annoverare.

L'esempio lampante arriva dalla decima giornata della Liga spagnola e più precisamente dal confronto tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano, in campo al Wanda Metropolitano.

Per i Colchoneros c'erano tutti i presupposti per una serata agevole, ulteriormente confermati dal vantaggio griffato da Alvaro Morata, autore del momentaneo 1-0 su assist di Griezmann.

Sembra tutto in discesa per la squadra del 'Cholo' Simeone, ma il copione del match è uno di quelli con il finale a sorpresa e per nulla gradito.

Al 91' Gimenez intercetta un pallone in area colpendolo con la mano e dopo il check da parte del VAR viene assegnato il calcio di rigore al Rayo. E chi si presenta sul dischetto? Ovviamente il grande ex. Radamel Falcao.

'El Tigre' non vacilla al cospetto di Oblak, trasforma dagli undici metri e punisce la sua ex squadra segnando la rete del definitivo 1-1.

Il centravanti colombiano, al Rayo Vallecano dall'estate del 2021, ha giocato con l'Atletico Madrid dal 2011 al 2013 segnando 70 goal in 91 partite e vincendo una Europa League, una Supercoppa europea e una Coppa del Re.