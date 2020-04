Numeri da sogno all'Atalanta, Zapata: "Spero di restare per tanto tempo ancora"

Duvan Zapata soddisfatto dell’avventura all’Atalanta: “Sto vivendo un qualcosa di speciale, mai avuto un periodo così”.

Con i suoi 11 goal in 15 partite di campionato è uno dei giocatori con la miglior media realizzativa in Europa e, sebbene la sua annata sia stata contraddistinta da qualche problema fisico di troppo, comunque quando è sceso in campo si è confermato come uno degli attaccanti più decisivi della .

Duvan Zapata a Bergamo ha trovato la sua dimensione ideale, tanto che sta segnando con una costanza che mai aveva avuto in carriera. Il bomber dell’, parlando ai microfoni di Sky, ha ammesso che quella che sta vivendo in nerazzurro è un’avventura incredibile.

“Da quando sono arrivato all’Atlanta sto vivendo un qualcosa di speciale. Non ho mai avuto un periodo come questo in carriera e spero di poter restare qui per molto tempo ancora”.

L’Atalanta non solo è una delle più belle realtà del calcio italiano, ma in è stata capace di spingersi fino ai quarti di finale.

“Non è stato facile arrivarci, ma l’accesso ai quarti che lo siamo guadagnato con merito. Adesso pensiamo di poter arrivare ancora più in altro, possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

La stagione attualmente è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus e la voglia di tornare in campo è grande.