Atalanta, è ufficiale: arriva Tameze dal Nizza per rinforzare il centrocampo

L'Atalanta batte un colpo anche al centro del campo: dopo Caldara, Bellanova e Czyborra, arriva Tameze in prestito con diritto di riscatto dal Nizza.

Il mercato dell' si chiude con un altro rinforzo dell'ultimo giorno. Dal arriva il centrocampista Adrien Tameze: si tratta di un prestito con diritto di riscatto.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione dal Nizza del calciatore Adrien Tameze con trasferimento temporaneo e diritto di opzione".

Un'altra opzione in mezzo per Gasperini, dopo De Roon, Pasalic e Freuler. Tameze, classe 1994, lo scorso anno ha giocato 37 partite, prima di scivolare dietro nelle gerarchie con Vieira in panchina.

In carriera con il Nizza ha collezionato 85 presenze. Si tratta del quarto colpo del mercato invernale dopo Caldara per la difesa e Czyborra e Bellanova per le corsie.