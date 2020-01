Un esterno per l'Atalanta: ufficiale l'arrivo di Czyborra

L'Atalanta si assicura Lennart Czyborra, esterno sinistro classe 1999 prelevato a titolo definitivo dagli olandesi dell'Heracles Almelo.

Forza fresca per l' che potrà contare su un nuovo esterno per il 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini: è ufficiale l'arrivo di Lennart Czyborra, terzino mancino proveniente dall'Heracles Almelo per una cifra compresa tra i 3.5 e i 4 milioni di euro.

Ecco il comunicato apparso sul sito della società bergamasca.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Lennart Czyborra dall’Heracles Almelo".

Questa operazione ricorda da vicino quella relativa ad un altro giocatore tedesco, Robin Gosens, prelevato nell'estate 2017 sempre dall'Heracles e divenuto col passare del tempo uno dei pilastri dell'undici titolare nerazzurro.

Czyborra ha fin qui giocato tutte le partite in stagione in , scendendo in campo ventuno volte tra Eredivisie e coppa nazionale e segnando due reti in campionato contro Groningen e Zwolle.