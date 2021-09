Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Sassuolo nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in casa il Sassuolo di Alessio Dionisi nell'anticipo della 5ª giornata infrasettimanale di Serie A. I bergamaschi si trovano attualmente a quota 7 punti, con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, gli emiliani invece hanno collezionato 4 punti, con una vittoria, un pareggio e 2 k.o.

I nerazzurri dominano sul piano statistico negli 8 precedenti nel massimo campionato disputati in casa: sono infatti 5 le vittorie della Dea, a fronte di 2 pareggi e di un unica affermazione neroverde datata 6 aprile 2014 (nel primo anno degli emiliani nel torneo).

Il colombiano Duvan Zapata è il miglior marcatore attuale della Dea con 2 goal realizzati, mentre Filip Djuricic è il giocatore più prolifico del Sassuolo sempre con 2 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Sassuolo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-SASSUOLO

Atalanta-Sassuolo si disputerà la sera di martedì 21 settembre 2021 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 17ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto per le ore 20.45.

L'anticipo Atalanta-Sassuolo sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita di Bergamo sarà trasmessa anche in diretta tv da Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Atalanta-Sassuolo su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Su Sky, invece, il telecronista del match e la seconda voce non sono ancora stati resi noti.

Gli utenti Sky, mediante Sky Go, e gli utenti DAZN, potranno vedere Atalanta-Sassuolo in diretta streaming sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme, sia sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le app per sistemi iOS e Android.

Al termine del confronto, inoltre, DAZN renderà disponibili per i propri abbonati gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Una terza possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il pass Sport.

Collegandovi con il portale, fin dal prepartita avrete tutte le informazioni sulla gara, con le ultime novità e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, troverete gli aggiornamenti in tempo reale fino al fischio finale.

Leggero turnover all'orizzonte per Gasperini, visti i tanti impegni ravvicinati. Ancora ai box Muriel e Hateboer. Vicino alla punta, Duvan Zapata, sulla trequarti potrebbe trovar spazio Ilicic, con Pessina alle sue spalle, con Miranchuk e Malinovskyi, titolari con la Salernitana, che partirebbero dalla panchina. A centrocampo è previsto il ritorno di De Roon in mezzo accanto a Koopmeiners, mentre a destra Zappacosta potrebbe rilevare dal 1' Maehle, e a sinistra è probabile la conferma di Gosens. In difesa riposa Palomino: al suo posto spazio a Djimsiti, che completerà la difesa a tre affiancando Toloi e Demiral. Fra i pali ci sarà l'argentino Musso.

Anche Dionisi potrebbe effettuare alcuni cambi nell'undici di partenza neroverde. Davanti al portiere Consigli, in difesa saranno confermati Chiriches e Gian Marco Ferrari come coppia centrale, mentre si va verso il turnover dei terzini, con Kyriakopoulos per Rogerio. In mediana sarà invece confermata la coppia composta da Maxime López e Frattesi, ma Henrique preme. Davanti Scamacca è in vantaggio per il ruolo di prima punta, con Raspadori e Boga che potrebbero affiancare Berardi. Mancheranno Obiang e Romagna, ancora infortunati.

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca.