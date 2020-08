Tuttosport - L'Atalanta guarda al Sassuolo: l'idea per l'attacco è Boga

Jeremie Boga finisce nei radar dell'Atalanta: il Sassuolo valuta l'esterno offensivo 40 milioni, cifra che al momento raffredda la Dea.

Anche l' sulle tracce di Jeremie Boga. L'esterno offensivo, che il ha riscattato dal ma uomo mercato, finisce anche nei radar della Dea.

A riportare l'interesse dell'Atalanta per Boga è 'Tuttosport', spiegando però come la valutazione di 40 milioni attribuita dagli emiliani al cartellino del ragazzo non consenta di scaldare la pista che lo porterebbe a Bergamo.

Sull'esterno offensivo ivoriano di cittadinanza francese c'è da tempo il , alle prese con un braccio di ferro sul prezzo col Sassuolo: anche in questo caso, le richieste del club neroverde rallentano l'affare.

Altre squadre

Affare in cui starebbe pensando di intromettersi l'Atalanta, ma solo qualora le pretese del Sassuolo calassero. Altro nome che intriga è quello di Giacomo Bonaventura, appena svincolatosi dal e per il quale alla Dea sarebbe un ritorno: orobici tra Champions e rinforzi.