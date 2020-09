L'Atalanta 'vede' Romero: vicina la chiusura della trattativa con la Juventus

L’Atalanta è pronta a chiudere per Cristian Romero. Trattativa con la Juventus quasi chiusa, potrebbe essere un’operazione da oltre 20 milioni.

Chiusa l’importante esperienza al , per Cristian Romero è arrivato il momento di far ritorno alla base. Dal luglio 2019 infatti il suo cartellino è proprietà della , ma in bianconero sarà solo di passaggio.

Come riportato da ‘Sky’ infatti, è vicina alla conclusione la trattativa che porterà il centrale argentino a vestire la maglia dell’.

L’operazione è quasi definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al verificarsi rideterminate condizioni.

Quella che potrebbe andare in porto sarebbe un trasferimento dalle cifre importanti. Tra prestito oneroso e riscatto la somma complessiva sborsata dal club orobico potrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 25 milioni di euro.