Atalanta-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Partita: Atalanta-Roma

Atalanta-Roma Data: 18-12-2021

18-12-2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il 18° turno di Serie A offre il confronto diretto tra Atalanta e Roma.

I bergamaschi, dopo aver archiviato l'eliminazione dalla Champions League, vivono un momento di grande brillantezza in campionato, condito da sei vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali maturata sul campo del Verona.

La squadra di Gian Piero Gasperini è l'attuale terza forza del campionato, a meno due dal Milan e a tre lunghezze dalla capolista Inter.

A Bergamo arrivano i giallorossi guidati da José Mourinho, reduci dal successo interno contro lo Spezia che interrotto la striscia negativa di due sconfitte consecutive maturate contro Bologna e Inter.

Vittoria che ha permesso ai capitolini di agganciare la Juventus al sesto posto in classifica a quota 28 punti.

Nella scorsa stagione, a Bergamo, fu show a tinte nerazzurre: dopo l'illusorio vantaggio romanista firmato Dzeko, l'Atalanta dilagò grazie alle reti di Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic a griffare il definitivo 4-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-ROMA

Atalanta-Roma si giocherà sabato 18 dicembre al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA IN TV

La sfida di Bergamo che vedrà opposte Atalanta e Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

ATALANTA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

Per gli abbonati DAZN sarà disponibile anche la diretta streaming del match: sarà sufficiente accedere al portale di DAZN tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app dedicata su smartphone o tablet.

Le emozioni di Atalanta-Roma in diretta anche su GOAL attraverso l'ormai tradizionale diretta testuale che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accadrà al Gewiss Stadium: dalla lettura delle formazioni, passano per il racconto del match ed infine le interviste del dopo partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista DAZN di Atalanta-Inter sarà Stefano Borghi. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, ci sarà invece Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-ROMA

Gasperini pronto a riproporre Zapata dal 1', ispirato da Malinovskyi e Pasalic tra le linee. Sulla corsia di destra il favorito è ancora Zappacosta con Maehle a sinistra. In mezzo confermatissimi Freuler e de Roon. Difesa con Toloi, Demiral e Palomino e Musso in porta.

Mourinho con il dubbio Smalling, potrebbe toccare a Kumbulla giocare nei tre di difesa con Mancini e Ibanez. Davanti largo al tandem Zaniolo-Abraham. A centrocampo Veretout da regista, con Cristante e Mkhitaryan a fare da interni, mentre le fasce saranno presidio di Karsdorp a destra e Viña a sinistra.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.