L'Atalanta ripartirà da Ilicic: "È il primo grande acquisto"

Il presidente Percassi applaude l'Atalanta per la grandiosa stagione e punta su Ilicic: "Le notizie sono positive e siamo ottimisti".

L'avventura dell' nel 2019/2020 è stata straordinaria. Terzo posto in campionato, quarti di finale di Champions con la beffa finale che avrebbe potuto portare alle semifinali. Chiusa l'annata, si pensa già all'imminente prossima, al via tra un mese. Con Josip Ilicic.

Lo sloveno è come noto in un periodo difficile, che l'ha costretto a rimanere fuori per le ultime di campionato e la decisiva sfida contro il di Champions, ma dovrebbe rimanere all'Atalanta ed essere confermato come arma in più di Gasperini per il 2020/2021.

Intervistato da Sky Sport è stato lo stesso Antonio Percassi a puntare su Ilicic:

"È il primo grande acquisto, si sta facendo di tutto per recuperarlo al più presto. Le notizie sono positive e siamo ottimisti. Trovare uno come lui non è facile, stiamo cercando anche un suo vice ragionando con Gasperini sui ruoli da migliorare".

Per continuare a combattere al top in Europa e in , però, servirà investire e mantenere lo scheletro della squadra:

"Vogliamo rinforzare la squadra e tenere tutti i big, poi se arriveranno offerte inimmaginabili faremo le nostre considerazioni. Ma il nostro progetto è quello di dare continuità e rinforzare, dove possibile, la nostra squadra".

Il giorno dopo la sconfitta contro il PSG è difficile pensare in positivo, ma Percassi applaude i suoi:

"Onestamente ho dormito pochissimo, però siamo felici di come siano andate le cose. Era inimmaginabile. Contro il Psg abbiamo fatto una grande partita. Peccato perché la stavamo vincendo al 90', però dobbiamo essere orgogliosi per il risultato e per la prestazione fatta. Ai giocatori ho detto che gli darò un premio, sono stati bravissimi, lo meritano, mentre con Gasperini ci siamo abbracciati".

A metà settembre ripartirà la stagione, con un'Atalanta ormai inserita stabilmente tra le big d' , decisa a rimanere ad alti livelli e provare a superare la sorpresa: divenendo realtà a tutti gli effetti.