Atalanta-Pordenone dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ritrova il Gewiss Stadium dove ospiterà il Pordenone in amichevole. Tutto sul match: da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni.

ATALANTA-PORDENONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Pordenone

Atalanta-Pordenone Data: 31 luglio 2021

31 luglio 2021 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: Sky Sport Calcio (202 del digitale terrestre)

(202 del digitale terrestre) Streaming: Sky GO, NOW

Atalanta e Pordenone si sfidano in amichevole a Bergamo. Per i nerazzurri si tratta del primo test stagionale da disputare sul prato del Gewiss Stadium e per l'occasione la gara sarà aperta al pubblico: potranno accedere all'impianto orobico 1000 spettatori.

Gian Piero Gasperini sta via via recuperando iniziale impegnati a Euro 2020. Dopo i rientri di Miranchuk e de Roon, anche Malinovskyi e Freuler hanno fatto rientro in quel di Zingonia.

Di fronte ci sarà il Pordenone del neo tecnico Massimo Paci. I neroverdi nella passata stagione hanno chiuso il campionato di Serie B al 15° posto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Pordenone: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-PORDENONE

Atalanta-Pordenone, si giocherà sabato 31 luglio al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16.30.

Atalanta-Pordenone verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. Il canale di riferimento utile per assistere alla sfida di Bergamo sarà Sky Sport Calcio (canale 202 del digitale terrestre).

Gli abbonati Sky potranno godersi la diretta di Atalanta-Pordenone anche attraverso al servizio streaming di Sky Go, fruibile attraverso dispositivi quali pc, smartphone e tablet.

Un'altra opzione per assistere alla gara del Gewiss Stadium è possibile grazie a NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il Pacchetto Sport ci si potrà sintonizzare sul canale che trasmetterà la gara selezionandolo dal palinsesto.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello, Sutalo, Djimsiti, Palomino; Pezzella, de Roon, Freuler, Ilicic; Miranchuk, Colley, Piccoli. All. Gasperini

PORDENONE (4-4-2): Perisan; Greco, Camporese, Vogliacco, Chrzanowski; Cambiaghi, Misuraca, Magnino, Zammarini; Pellegrini, Tsadjout. All. Paci.