Sky Sport - l'Atalanta piomba su Pobega: piace il centrocampista di proprietà del Milan

L'Atalanta ha individuato il centrocampista del Milan, quest'anno in prestito allo Spezia, come rinforzo ideale per il pacchetto in mediana.

L'Atalanta lavora all'opera di allestimento della rosa da affidare nelle sapienti mani di Gian Piero Gasperini nella stagione 2021-2022. Per i nerazzurri si tratterà della terza annata consecutiva da affrontare distribuendo forze ed energie sul triplo impegno rappresentato da Serie A , Champions League e Coppa Italia . Per farlo nel migliore dei modi servirà puntellare i reparti a disposizione del tecnico di Grugliasco inserendo pochi innesti ma mirati, al fine di garantire una vasta gamma di scelta in ogni ruolo, soprattutto di qualità. Come riportato da 'Sky Sport', l 'ultimo nome entrato nei radar di mercato nerazzurri è quello del centrocampista Tommaso Pobega. Classe 1999, Pobega ha debuttato quest'anno in massima serie realizzando 6 goal in 20 presenze con la maglia dello Spezia . Il suo cartellino, però, rimane di esclusiva proprietà del Milan, club con il quale l' Atalanta dovrà sedersi a trattare per cercare di trovare la quadra dell'affare. Scelti da Goal Probabili formazioni Euro 2020: quarti di finale

Euro 2020: gironi, calendario e tabellone

Euro 2020: squalificati e diffidati

Calendario Europei: dove vedere le partite su Rai e Sky I rossoneri partono da una valutazione di 12 milioni di euro. Richiesta che non spaventa i vertici del club orobico decisi a regalare a Gasperini un altro profilo dall'identikit fatto su misura per integrarsi al meglio all'interno di un reparto solidissimo e di grande qualità.