L'Atalanta vuole Pinamonti: duello col Monza per l'attaccante dell'Inter

Andrea Pinamonti lascerà l'Inter in questa sessione di mercato: offerta da 10 milioni dell'Atalanta, in concorrenza col Monza.

Se l'Empoli ha conquistato il suo personale Scudetto, ovvero la salvezza, buona parte del merito è anche delle 13 reti realizzate da Andrea Pinamonti, uno degli uomini copertina della squadra che dalla prossima stagione sarà guidata da Paolo Zanetti, in sostituzione di Aurelio Andreazzoli.

L'attaccante trentino farà rientro all'Inter, dove però lo spazio per mettersi in mostra sarebbe ridotto ai minimi termini: il sempre più probabile ritorno di Romelu Lukaku non fa altro che spingere il classe 1999 verso una piazza diversa.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto raccolto da GOAL, questa piazza potrebbe essere quella di Bergamo: l'Atalanta è un'opzione da non scartare assolutamente, complici i 10 milioni offerti dal club di Percassi a quello di Zhang, che dal canto suo ne chiede 20 per lasciar partire Pinamonti.

La sensazione è che la quadra possa essere trovata a 15 milioni con l'inserimento di qualche bonus, per arrivare alla cifra richiesta dai meneghini che trattano anche col Monza, altra squadra intenzionata a puntare su Pinamonti.

A remare a favore della 'Dea' vi è il gradimento della destinazione bergamasca da parte del ragazzo, forse più attratto dall'idea di sostituire Luis Muriel (in partenza) che dalla prospettiva di lottare (almeno inizialmente) per la salvezza.