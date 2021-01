Atalanta, Piccini e il ritorno a Valencia: "Se sei felice in un posto vale la pena rimanere"

Cristiano Piccini ha lasciato l'Atalanta dopo pochi mesi, per tornare al Valencia: "A Bergamo sono tornato in salute".

I quattro mesi di Cristiano Piccini all' non rimarranno nella memoria collettiva e non lasceranno ricordi positivi né alla Dea né al giocatore. Il terzino azzurro è tornato al , interrompendo il prestito.

Nonostante le pochissime presenze (59 minuti con lo e nient'altro) il classe 1992 ha provato a cercare un lato positivo nella sua esperienza bergamasca parlando ai canali ufficiali del club.

L'articolo prosegue qui sotto

“Ho avuto un grave infortunio e non gioco da molto tempo, ma c’è una cosa positiva che posso trarre da questa esperienza: sono tornato in salute. Mi sento benissimo”.

Il ritorno a Valencia ora apre nuove prospettive per Piccini, magari anche in chiave Europeo. La sua priorità è quella di tornare ad accumulare minuti, cosa che non riesce a fare dal 21 novembre.

Altre squadre