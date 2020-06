L'Atalanta riscatta Pasalic: ora è ufficiale

Il croato rimarrà ancora a Bergamo, a titolo definitivo: i nerazzurri hanno pagato il diritto di riscatto ai Blues.

Lo aveva anticipato la società nei giorni scorsi, ora è anche ufficiale: l’ riscatta Mario Pasalic, che diventa così a tutti gli effetti un giocatore del club bergamasco.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2020

Già una decina di giorni fa il direttore sportivo Sartori aveva comunicato l'intenzione del club di confermare il croato, reduce da due anni brillanti in prestito.

Arrivato nell'estate 2018, Pasalic in due stagioni con l'Atalanta ha segnato 15 goal in 75 presenze, convincendo per duttilità e per tecnica: si è perfettamente inserito negli schemi di Gasperini.

Per questo il club del presidente Percassi ha deciso di confermarlo, versando i 15 milioni di diritto di riscatto e regalandolo ancora per altri anni al tecnico.