L'Atalanta conferma Pasalic: "Lo riscatteremo", costerà 15 milioni

I nerazzurri punteranno ancora sul croato, tra i migliori in questa stagione: il diritto di riscatto dal Chelsea è fissato a 15 milioni di euro.

Un'altra pedina importante per il futuro dell'. Mario Pasalic, infatti, rimarrà con la formazione bergamasca anche nelle prossime stagioni. E' infatti imminente il riscatto ufficiale della squadra nerazzurra, che avrà dunque a disposizione il centrocampista anche dopo il 2019/2020.

Pasalic, classe 1995, è uno degli uomini fondamentali dell'Atalanta, nonostante spesso non parta titolare, pronto però a subentrare nella ripresa ed essere comunque decisivo. Basti pensare che nell'attuale ha messo insieme cinque reti e cinque assist.

Non solo, considerando anche i due assist e i due goal in , risultando eroe sia nel successo contro lo che ha spalancato le porte agli ottavi, sia nel match contro il verso i quarti prima dello stop delle competizioni per coronavirus.

E' stato lo stesso direttore sportivo dell'Atalanta, Sartori, ad annunciarlo:

"Lo riscatteremo".

Riscatto di Pasalic dietro pagamento di 15 milioni, una cifra importante ma essenziale per averlo ancora alla corte di Gasperini. Questa è la terza stagione del croato in , la seconda all'Atalanta: sia col , sia con la Dea, ha sempre messo a segno cinque reti, pronto a migliorare il suo record in questa fase finale della stagione.