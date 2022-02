La notte di Djimsiti: prima doppietta in carriera e in Europa, quarto albanese a riuscirci

Di sicuro una notte che non scorderà mai: una di quelle segnate dal destino, in maniera anche piuttosto evidente. Probabilmente avessero dato un terzo calcio d'angolo consecutivo avrebbe segnato anche in quello: anche se a Berat Djimsiti, come all'Atalanta, la doppietta messa a segno può bastare. Almeno per il momento.

In primis perché ha consegnato la vittoria contro l'Olympiacos ai nerazzurri: al ritorno ci sarà da faticare, in Grecia, ma per adesso va bene così. Poi perché si tratta della prima in carriera per il difensore albanese: insomma, una giornata storica per lui, ma anche per l'Albania.

Con le due reti messe a segno Djimsiti è diventato il quarto giocatore albanese nella storia a siglare una doppietta in una competizione europea per club dopo Lilaj (con la maglia dello Skenderbeu contro lo Sporting CP in Europa League nel 2015), Kola (con il Tirana contro lo Sliema Wanderers in Coppa dei Campioni nel 1989) e Xhafa (nel 1970).

Il difensore dell'Atalanta, comunque, si porta a -1 dal record di marcature personali in una sola stagione, registrato nel 2014/15 quando giocava con lo Zurigo (2 in campionato e quella contro l'Apollon Limassol in Europa League).

La Dea ringrazia: un colpo di testa, quindi un destro al volo all'angolino. L'esultanza del Gewiss Stadium vale tanto, per lui e per la formazionie di Gasperini, inseguendo un sogno.