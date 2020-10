Atalanta e Milan da applausi, Theo Hernandez valore aggiunto

Atalanta e Milan si confermano top dal post-lockdown, il Diavolo si gode un super Theo Hernandez. Berardi, Caputo e Locatelli certezze del Sassuolo.

La terza giornata della 2020/21 si è chiusa con il primato in classifica condiviso da e a punteggio pieno, tra le migliori squadre in assoluto dalla ripresa dei campionati post-lockdown.

Sono esauriti ormai gli aggettivi per i bergamaschi che, protagonisti dell’ennesima vittoria roboante, hanno rifilato cinque goal al e registrato uno standard di Efficienza Fisica superiore al 93%.

Tanti elogi anche per il Milan che, orfano di Ibra, ha liquidato la pratica con la doppietta di Rafael Leão e la rete di Theo Hernández, vero valore aggiunto dei rossoneri. L’ex , contro i liguri, è stato il giocatore più incisivo, con un Impact Factor del 17%, cui si aggiungono un indice di efficienza tecnica del 96% e tanta sostanza. È evidente sin dallo scorso campionato che il classe ‘97 è uno dei giocatori più performanti atleticamente della Serie A, con un indice di efficienza fisica del 97% e picchi del 98% nelle azioni ad altissima velocità, grazie alle sue scorribande sull’out di sinistra.

Altre squadre

Nonostante il francese abbia già dato ampie dimostrazioni del suo repertorio, ha ancora margini di miglioramento negli aspetti tattici (K-Movement 93%), dove deve migliorare per riuscire a stabilirsi definitivamente nell’elite europea del ruolo.

Tra le migliori squadre del post-lockdown c’è stabile il , i cui meccanismi di gioco vengono espressi alla grande dai suoi interpreti, tra i quali spiccano Berardi e Locatelli, determinanti, anche contro il , in fase di impostazione, con un’efficienza a ridosso dei migliori calciatori europei (K-Solution, K-Pass ed aggressività offensiva superiori al 95%).

Ai due nazionali, si aggiunge il terzo neroverde entrato nelle grazie di Mancini, Francesco Caputo, che va a formare un trio con un’efficienza tecnica che oscilla tra il 93% e il 95%. Ma il merito degli ottimi risultati ottenuti dalla squadra di De Zerbi va al collettivo, con addirittura 7 titolari su 10 che superano il 92% nel K-Pass contro i calabresi, a riprova della volontà precisa di produrre buon calcio in ogni occasione. Dinanzi a tanta qualità ha potuto ben poco il Crotone, dove si segnala il 95% di Efficienza Fisica di Messias, tra i più alti di giornata.

L’Efficienza Fisica è un tema che ci porta soprattutto al match tra e , con Lazzari, Lukaku e Hakimi, tutti a pari merito con un indice del 96%. Nella gara dell’Olimpico è salito in cattedra Arturo Vidal, che ha preso in mano il gioco con un Impact Factor del 13%.

Nonostante sia stato utile, come sempre, in fase di interdizione, il cileno è stato autore di una prestazione più sbilanciata verso gli aspetti tecnici (IET 96%) che non fisici (IEF 92%). L’ex ha giocato una partita di qualità e tenacia, ma anche di grossa intelligenza tattica, come si evince dagli ottimi valori in K-Solution (95%) e K-Movement (97%).

Il tutto senza rinunciare ad un’altra delle sue doti principali, il pressing, il più alto del weekend (98%), con l’intento di recuperare e smistare subito il pallone, come testimonia il K-Pass fatto registrare del 96%.