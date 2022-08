Atalanta-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta riceve il Milan nella seconda giornata di Serie A: dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

ATALANTA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Milan

Atalanta-Milan Data: 21-08-2022

21-08-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Milan sul campo dell'Atalanta in occasione della seconda giornata del campionato di Serie A.

Partenza con il piede giusto per la squadra di Gian Piero Gasperini, capace di strappare i primi tre punti della stagione vincendo 2-0 in casa della Sampdoria. Un successo griffato dalle reti di Toloi e del nuovo arrivato Lookman.

Avvio vincente anche per i campioni d'Italia in carica che hanno regolato l'Udinese con il 4-2 di San Siro: vantaggio friulano con Becao, prima del ribaltone sull'asse Theo Hernandez-Rebic. Prima dell'intervallo è arrivato il 2-2 di Masina, ma nella ripresa i rossoneri hanno piazzato l'allungo decisivo vincendo la gara grazie all'acuto di Brahim Diaz e al secondo sigillo di Rebic.

Nella passata stagione, il doppio confronto ha sorriso solamente alla squadra di Pioli: 2-3 a Bergamo, con reti di Calabria, Tonali e Leao, oltre alle reti nel finale di Zapata e Pasalic.

A Milano, invece, altro successo milanista firmato ancora da Leao e da Theo Hernandez.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 21 agosto 2022. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN IN TV

Il posticipo domenicale della seconda giornata di A verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv compatibile, su console come PlayStation e Xbox, oppure attraverso dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

ATALANTA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

La gara di Bergamo sarò visibile anche in diretta streaming e sempre su DAZN: sarà sufficiente scaricare l'app su smartphone e tablet o collegarsi al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il big match della seconda giornata di A verrà raccontato in diretta anche su GOAL attraverso la cronaca testuale che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accadrà a Bergamo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato al commento da Riccardo Montolivo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-MILAN

Gasperini conferma lo stesso undici visto dall'inizio anche a Genova: Muriel sarà la spalla di Zapata con Pasalic trequartista. Mediana a tinte orange con de Roon insieme a Koopmeiners, mentre sulle fasce ci saranno Hateboer a destra e Maehle a sinistra. In difesa tocca ancora a Okoli, spalleggiato da Toloi e Djimsiti. In porta c'è Musso.

Pioli affida l'attacco rossonero a Rebic, reduce dalla doppietta con l'Udinese e sorretto dal trio Messias-Brahim Diaz-Leao. In mezzo al campo ci sarà ancora Krunic a fare coppia con Bennacer. Piovono conferme in difesa: Calabria e Theo Hernandez terzini, Kalulu-Tomori i due centrali davanti a Maignan.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.