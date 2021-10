Atalanta-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta ospita il Milan nel big match della 7ª giornata di Serie A. Le info sul match: dalle probabili formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

ATALANTA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Riflettori puntati al Gewiss Stadium per il match clou del settimo turno di Serie A: l'Atalanta ospita il Milan.

I nerazzurri, dopo la vittoria in Champions League contro lo Young Boys, vogliono riprendere la propria marcia in campionato.

La formazione guidata da Gian Piero Gasperini cerca l'intera posta in palio dopo aver pareggiato 2-2 in casa dell'Inter nell'ultimo impegno tra i confini nazionali.

A Bergamo sbarca il Milan costretto ad incassare la seconda sconfitta consecutiva in Champions per mano dell'Atletico. Tutt'altra musica, invece, in campionato dove i rossoneri viaggiano al secondo posto a meno due dalla capolista Napoli grazie anche alla recente vittoria sul campo dello Spazio.

Nella passata stagione, a Bergamo, la truppa allenata da Stefano Pioli si impose 2-0 grazie alla doppietta di Kessié che permise ai rossoneri di centrare la qualificazione Champions dopo un digiuno durato sette anni.

La gara d'andata a Milano, invece, fu un tripudio nerazzurro: 3-0 per la Dea con goal di Romero, Ilicic e Zapata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Atalanta-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan si giocherà domenica 3 ottobre al Gewiss Stadium di Bergamo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

La sfida tra orobici e meneghini verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Per assistere alla diretta del match ci sono diverse possibilità: scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox e Playstation, oppure tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per gli abbonati DAZN sarà disponibile anche la diretta streaming della sfida. Ci si potrà collegare al portale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app se si effettua l'accesso attraverso smartphone e tablet.

Il racconto integrale di Atalanta-Milan avverrà anche su Goal attraverso la consueta diretta testuale del match. Riceverete aggiornamenti in tempo reale dal Gewiss Stadium collegandovi con il portale: dall'annuncio delle formazioni ufficiali, passando per la cronaca del match, fino alle interviste del post partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Atalanta-Milan verrà commentata da Stefano Borghi coadiuvato in cabina di cronaca da Federico Balzaretti.

Gasperini dopo aver perso Gosens contro lo Young Boys dovrebbe schierare Maehle a destra con Zappacosta dirottato a sinistra. Davanti non c'è sosta per Zapata, con Muriel probabile innesto a gara in corso. Alle spalle del colombiano ecco Pessina e Malinovskyi. In mediana de Roon-Freuler, mentre in difesa ci saranno Toloi, Demiral e Djimsiti a difesa di Musso. Sempre fuori Hateboer, in dubbio Palomino.

Per Pioli sempre out Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic oltre a Florenzi costretto all'operazione. In attacco ci sarà Rebic sorretto da Saelemaekers, Leao e Brahim Diaz che dovrebbe recuperare e partire dal 1'. In mezzo al campo ampie conferme per il duo Tonali-Kessié. In difesa rientra Kjaer al fianco di Tomori, i terzini saranno Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In porta Maignan.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina, Zapata. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer; Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.