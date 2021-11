Atalanta-Manchester United, le pagelle: Zapata devastante, Ronaldo cinico

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 6 - Graziato in occasione del palo di McTominay, non può nulla sulle due reti di Ronaldo.

DE ROON 7 - Confermato braccetto di destra risponde alla grandissima, poi viene 'alzato' a uomo su Bruno Fernandes e lo ingabbia. Onnipresente.

DEMIRAL 6.5 - Sempre sul pezzo, soprattutto contro l'ex compagno Ronaldo. Ne esce a testa altissima.

PALOMINO 7 - Solidità al potere. Nel pacchetto è compreso anche il lancio calibrato per il 2-1 di Zapata.

ZAPPACOSTA 6.5 - Affonda con meno veemenza ma gestisce bene le operazioni.

KOOPMEINERS 6.5 - Probabilmente la sua migliore apparizione da quando è arrivato a Bergamo.

FREULER 6.5 - Solita performance di lotta e governo. Imprescindibile.

MAEHLE 6 - Non va mai oltre al compitino ma ha il merito di non sbandare mai.

PASALIC 6 - Non infiamma nonostante un discreto primo tempo. Saluta la compagnia all'intervallo (46' DJIMSITI 6.5 - Si cala subito in partita. Solido)

ILICIC 7 - Sblocca la gara con il suo 60° goal in maglia Atalanta. In una parola: decisivo. (71' MURIEL S.V.)

ZAPATA 8 - Prova manifesto di strapotere fisico e tecnico. Impacchetta l'assist per l'1-0 di Ilicic, poi si mette in proprio e manda in orbita la Dea con la rete dell'illusorio 2-1.

PAGELLE MANCHESTER UNITED

DE GEA 5 - La combina grossa sulla rete di Ilicic. Errore da matita rossa.

BAILLY 6.5 - Sofferenza immane in avvio su Zapata, poi cresce alla distanza.

VARANE 5.5 - Soffre seguendo il trend dei compagni di reparto, poi noie muscolari lo costringono al forfait (36' GREENWOOD 6 - Subito un lampo che dà il là all'azione del pari, poi si eclissa)

MAGUIRE 6 - Naviga sulla linea della sufficienza nonostante qualche patema di troppo.

WAN-BISSAKA 5.5 - Troppo timido in qualità di quinto di destra.

POGBA 5.5 - Mai in partita. Arginato dalla mediana orobica (69' MATIC 6 - Si iscrive alla bagarre di centrocampo)

McTOMINAY 5.5 - Sua la prima occasione del match stoppata dal palo, prima di una sequela piuttosto importante di errori (87' SANCHO S.V.)

SHAW 6 - Più contenimento che propulsione sulla corsia di sinistra.

BRUNO FERNANDES 6.5 - Si accende a sprazzi ma l'assist di tacco per il pari di Ronaldo è un affresco di pura qualità. (87' VAN DE BEEK S.V.)

RASHFORD 5.5 - Completamente ingabbiato dalla fase difensiva atalantina. Zero sbocchi. (69' CAVANI 6 - Segmento finale di partita nel quale non può riscrive il copione del match)

CRISTIANO RONALDO 7.5 - Un goal in chiusura di primo tempo e un'altra gemma al 92'. Fuoriclasse.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; de Roon 7, Demiral 6.5, Palomino 7; Zappacosta 6.5, Koopmeiners 6.5, Freuler 6.5, Maehle 6; Pasalic 6 (46' Djimsiti 6), Ilicic 7 (71' Muriel sv); Zapata 8. All. Gasperini.

MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): de Gea 5; Bailly 6.5, Maguire 6, Varane 5.5 (36' Greenwood 6); Wan-Bissaka 6, McTominay 5.5 (87' Sancho sv), Pogba 5.5, Shaw 6; Bruno Fernandes 6.5 (87' Van de Beek); Rashford 5.5 (69' Cavani 6), Ronaldo 7.5. All. Solskjaer.

Arbitro: Vinčić

Ammoniti: McTominay (M)

Espulsi: -